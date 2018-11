¿Por qué las series alemanas dominarán el streaming en los años venideros?

1 . Deutschland 86 ( Amazon Prime Video) / YA ESTRENADA

2 . Beat (Amazon Prime Video) / YA ESTRENADA

3 . Deutsch Les Landes (Amazon Prime Video) / Fecha de estreno – 30 de noviembre 2018

4 . Dogs of Berlin (Netflix) / Fecha de estreno – 07 de diciembre 2018

5 . The Barbarians (Netflix) / Fecha de estreno- 2019

6 . Tribes of Europe (Netflix) / Fecha de estreno -2019

Bonus

Otras producciones alemanas de Netflix que podremos ver el próximo año serán: Skylines, la historia de un talentoso productor de hip hop que encuentra la fama tras firmar con una gran compañía discográfica.; Don’t try this at home, en la cual un joven se asocia con su mejor amigo creando un negocio de drogas para así poder recuperar al amor de su vida; una miniserie de comedia que tendrá como tema central la época navideña de la cual todavía no sabemos su nombre, así que solo nos queda esperar un poco más.