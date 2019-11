¿Por qué los actores son obligados a querer ser el Joker y no Batman?

¿No lo sienten? ¿No piensan como nosotros? ¿Acaso estamos locos al decir que los mejores actores de Hollywood desean ponerse en la piel del mayor villano de DC en vez de calzarse la capa del murciélago? ¿Por qué se toman ese trabajo tan tan en serio? Desde el lanzamiento de Joker , la red de las redes estalló, en todos los sentidos, y sobre todo comparando a los diferentes Jokers de la historia. Y la historia más comentada es cómo el papel del villano número 1 no solo es extremadamente difícil, sino una tarea muy ardua para el actor que lo realiza, y todo gracias a la prensa.

Vamos a los ejemplos que nos trajeron desde siempre los medios masivos de comunicación. Para prepararse para interpretar al Joker en The Dark Knight ( 2008 ), Heath Ledger vivió solo en una habitación de hotel durante un mes para darse el espacio para afinar la voz, la risa y la personalidad del personaje; se mantuvo alerta en el personaje durante toda la grabación para sentir y pensar como el Joker . Para Suicide Squad ( 2016 ), Jared Leto hizo todo lo posible en su compromiso con el caos; nunca se alejó del personaje, como Ledger ; habló con médicos psquiatras; pasó tiempo con psicópatas; envió a sus compañeros de reparto “regalos del Joker “, incluyendo una rata a Margot Robbie . Joaquin Phoenix ha atraído principalmente la atención por su trabajo en Joker ( 2019 ) en relación con la pérdida de peso de 52 libras que hizo por el papel; leyó libros sobre asesinatos políticos y estudió videos de personas que sufren de risas patológicas.

Vale la pena señalar lo fácil que es hacer mitos en Hollywood y cómo un simple hecho puede convertirse en algo mucho más extraño y fantástico. También es cierto que una tradición y una enfermedad o moda se genera de la nada, empujando a la especulación desconcertante a la vanguardia de las conversaciones culturales. Gran parte de la narrativa del Joker “serio” se produjo después de la muerte de Heath Ledger, antes de que The Dark Knight se estrenara en los cines. Lamentablemente, se volvió demasiado fácil hacer girar una versión de la historia con la que Ledger se obsesionó tanto… Pero los mitos se construyen de la nada, y a nosotros como público y a los periódicos como medios informativos lo amarillo nos fascina: no olvidemos que en el set de The Dark Knight se lo vio a Ledger estaba de buen humor y dijo que estaba disfrutando, incluso se lo ha visto montando una patineta en el set.