La emoción del final (¡SPOILER!), de esa mala encarcelación y que “los ricos siempre se salen con la suya”, dejó a los fans con ganas no de más, DE MUCHÍSIMO MÁS. Pero… ¿realmente hace falta que vuelvan los jóvenes del Instituto Las Encinas y sus padres tengan revancha? Desde este artículo decimos que NO, que Netflix debe dejar las cosas como están. ¿Por qué? Por estas razones.

1 . No ser 13 Reasons Why

El error de la serie adolescente por excelencia en Netflix, 13 Reasons Why, fue una segunda temporada semi sosa. Ok, se habló mucho de temas fuertes y que abrieron los ojos (ya abiertos, por cierto) de un público que debatió mucho la primera temporada, dejando en claro que con ciertas cosas no se juega o sí se juega porque hay que tenerlas MUY en cuenta. Pero, como dijimos antes, se volvió algo pesado el andar del relato, como muy empantanado y agregando testimonios de personajes de segunda línea que sirvieron para cerrar círculos que ya estaban bastante cerrados.

Esperemos que Élite no vuelva, que no caiga en ese error. Ya imaginamos toda una segunda temporada plagada de debates sobre la justicia y la discriminación económico-social y nos parece redundante: ya vimos todo eso, y fue simple de interpretar.