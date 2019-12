¿Por qué NO DEBERÍA haber Kill Bill Vol. 3?

1 . Los tiempos son diferentes

2 . La muerte de David Carradine (y de Bill) le quita sentido al título

El gran David Carradine murió en 2009 , 5 años después de Kill Bill Vol. 2 . Y aunque existe siempre el recurso del recasting, se supone que Bill YA MURIÓ en la segunda parte, por lo que incluso si se tratara de “otro Bill “, en realidad no hay mucho sentido en una tercera parte, a menos que el título en sí cambiara y se centrara en The Bride …

3 . Podríamos pensar en que se integrará a la hija de Thurman, pero…

Es cierto que nuestra hermosa y querida Maya Hawke (hija de Uma Thurman y Ethan Hawke) nos enamoró en Stranger Things 3 con su talento y su presencia breve en Once Upon a Time in Hollywood podrían ser razones perfectas para integrarla como “la hija de La Novia” (BB) en una nueva búsqueda de venganza (con otro Bill). Pero incluso si se presentara a la Maya como la hija de Beatrix Kiddo, hay algo en el mensaje final de Vol. 2 y la edad de la niña que no nos cuadra por completo.