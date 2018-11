¿Por qué NO queremos la vuelta de la historia de la serie en formato cine? – Breaking Bad

1 . Espacio físico

El formato cine puede llegar a ser incómodo para muchos (me incluyo). A Breaking Bad la siento muy mía, muy personal. Ok, la debato con muchas personas, pero es de la boca para afuera. Quiero estar solo admirando la belleza, sin nadie que me moleste para ir al sanitario o alguien chupando de su popote de un vaso que ya está liquidado.

2 . Personajes

3 . Duración

4 . Historia

5 . Skyler

6 . Escenarios

¿Queremos ver otro escenario que no sea el desierto de Nuevo México ? NO. Ya con lo poco que pudimos apreciar de New Hampshire bastó para que este punto sea una negativa profunda.

7 . El final

Y por último, lo último. A diferencia de docenas, centenas, MILES de series, Breaking Bad cerró MUUUY bien. Y no hay que destapar la olla cuando una buena salsa se está cocinando. No estamos hablando de Lost, con su final lleno de dudas; no estamos hablando de Alf (no se rían, pero esto es cierto) con su final demasiado abierto y hasta no terminado; no estamos hablando de The Walking Dead que ya es una bola sin manija: estamos hablando de Breaking Bad, la serie que vio a Walter White / Heisenberg morir, a Jesse escapar, a Skyler soportar lo que su marido hizo, a todos cumplir el rol y aceptar el destino que les tocó.