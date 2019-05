¿Por qué no quiso regresar Chris Hemsworth a Star Trek?

¿Recuerdan el reboot/secuela de Star Trek en 2009? Chris Hemsworth todavía no era el Thor que ahora conocemos y admiramos (sin decir lo tremendamente popular y cotizado que se volvió como actor).

En aquella película, la participación de Hemsworth era mínima, pero crucial, pues interpretó a George Kirk, padre de James T. Kirk en un pasado alterado que cambió la línea de tiempo de la saga trekkie.

Como saben, recientemente había planes de retomar al personaje con otra posible alteración en la línea de tiempo de la franquicia, permitiendo a padre e hijo (Chris Pine) reencontrarse. Pero no sucedió por dos ausencias importantes: Pine y Hemsworth. Los medios informaron que hubo conflictos de contrato en ese momento, pero en entrevista con Variety, Hemsworth finalmente dijo qué sucedió en su caso.

Lo cierto es que Hemsworth, tras su éxito en el MCU, se ha vuelto más selectivo en los proyectos que se le ofrecen (cual debe ser), e incluso confesó que estuvo a punto de abandonar su participación en Ghostbusters (2016).

“La noche antes de filmar, estuve a punto de abandonar. Tres o cuatro semanas antes, Paul Feige me dijo que iba a escribir mi personaje, que no me preocupara. Y entonces me llegó el guión y nada se había cambiado“.