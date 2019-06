Estamos felices y enojados (como Ralph Gorgori, en Los Simpson): ¡hoy se estrenó Neon Genesis Evangelion en Netflix, pero el ending de los episodios no incluye la canción “Fly me to the Moon”, interpretado por Claire!

Esta legendaria canción –compuesta por Bart Howard en 1954– es famosa mundialmente por la legendaria interpretación de Frank Sinatra en 1964, pero entre la comunidad otaku (fans del anime y manga) cobró un significado especial en los años noventa, al incluirse como cover en el ending de la serie de Evangelion.

Por eso, el que en los 26 episodios estrenados hoy por Netflix se escuche en su lugar uno de los temas del OST ha causado disgusto y reclamos no sólo de los fans veteranos, sino de las nuevas generaciones que ansiaban sentir el mismo impacto emocional que deja cada desgarrador episodio con un tema que “nada tiene que ver” con la degradación de la raza humana.