¿Por qué no veremos al Agente Smith en la secuela?

Esto sí que nos duele, pues es uno de los villanos más temibles y extraordinarios en la historia del cine, y su ausencia sin duda se notará: Agent Smith no aparecerá nuevamente en The Matrix 4.

Pese a interesantes regresos y nuevas incorporaciones a la inesperada secuela estelarizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving confirmó que lamentablemente no será parte del elenco bajo la dirección de Lana Wachowski.

¿Por qué? Esto fue lo que declaró Weaving a Time Out London:

“Es desafortunado, pero tuve esta oferta para The Visit y entonces llegó después la de The Matrix, así que sabía que sucedería pero no tenía fechas. Pensé que podría hacer las dos y que tomaría ocho semanas manejar las fechas para que funcionara, por lo que acepté el papel en The Visit.

Estuve en contacto con Lana Wachowski, pero al final decidió que las fechas no le iban a funcionar. Así que sorteamos las fechas y entonces como que cambió de idea. Están haciendo eso sin mi“.

¿Cambió de idea? Sería lamentable que Agent Smith sí formara parte del guión y el director simplemente lo eliminara por un tema de agendas al que el actor sí estaba dispuesto a ajustar, ¿no lo creen?

En fin, nos perderemos de una actuación tan extraordinaria como esta (entre muchas otras), cuando The Matrix 4 se estrene el 21 de mayo de 2021.