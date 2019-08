¿Por qué nos conquistó la pequeña Trudi?

Hay tantas cosas que me encantaron de Once Upon a Time in Hollywood, pero una en especial me cautivó y creo que tenemos que mantener puesta nuestra atención en ella, o como diría Tarantino “tenía nuestra curiosidad… ahora tiene nuestra atención“.

Se trata nada menos que de la pequeña actriz Julia Butters, quien interpreta a Trudi en la novena película de Quentin Tarantino. Desde el primer instante que su pequeño pero importantísimo personaje cruza camino con Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), es patente que cosas poderosas sucederán en pantalla… y así resulta.