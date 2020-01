¿Por qué Palpatine sería quien está detrás de la aniquilación de Baby Yoda? – The Mandalorian

Disney lo ha hecho nuevamente: hoy TODO es Star Wars. Ok, The Rise of Skywalker no habrá sido el estreno más visto ni The Mandalorian la mejor serie de 2019, pero que el fandom de la ciencia ficción está pendiente de todo lo que sucedió y sucederá en el universo creado por George Lucas, que no nos quepan dudas. De los dos productos comentados arriba, The Mandalorian destaca, y no solo por su gran fotografía, su género tan peculiar (¡western intergaláctio!) o por las geniales actuaciones: la presencia de Baby Yoda dio ternura y mucha intriga. El origen de la raza de Yoda siempre ha sido una pregunta gigante. Ni siquiera George Lucas reveló algo, y la serie parece ser el primer paso para explorarla.

El pequeño bebé verde en particular aparentemente tiene 50 años y muestra todos los signos de ser tan poderoso en La Fuerza como Yoda y Yaddle. Sin embargo, lo más preocupante es el hecho de que lo que queda del Imperio parece querer al bebé por razones aún no reveladas. La mayoría de los espectadores han asumido que ese Remanente Imperial que caza a Baby Yoda está destinado a convertirse en la Primera Orden, pero ¿será así? Hay una teoría que ronda por la red que propone que en realidad un grupo de leales a Palpatine, que emergerán de las sombras en The Rise of Skywalker, buscan al pequeño. En este artículo te compartimos esta idea de los fans.

Palpatine es intrigante de por sí. La teoría apunta hacia él, haciéndose eco en muchas puntas de teorías. Una de ellas sale de la trama de la temporada 2 de la serie The Clone Wars, cuando el Consejo Jedi descubrió que el cazarrecompensas Cad Bane estaba usando el caos de las Guerras Clon para secuestrar subrepticiamente a niños sensibles a La Fuerza de toda la galaxia. Darth Sidious parecía estar realizando procedimientos quirúrgicos en estos bebés para transformarlos en espías Sith, pero francamente esa explicación parece cuestionable ya que Palpatine ya había preparado la Orden 66, lo que habría significado que esto era bastante superfluo. Star Wars ha insinuado recientemente que los niños sensibles a La Fuerza continuaron desapareciendo durante el reinado del Imperio. Es más, un libro, Star Wars: Myths & Fables de George Mann, sugirió que el propio Darth Vader secuestró a niños de mundos de Rim. No está claro si Darth Vader estaba actuando de forma independiente o por orden de su Maestro. Si este último es el caso, los misteriosos secuestros de Palpatine continuaron en toda la galaxia durante décadas.

Esta idea fue reformulada en el juego Jedi: Fallen Order, donde se reveló que Darth Vader había quebrantado personalmente a padawans como Trilla Suduri. Una vez rota, Trilla había sido sometida al tipo de experimentos que Palpatine había estado preparando para esos niños en Las Guerras Clon, transformándola en un ser cibernético que fue esclavizado del Lado Oscuro de La Fuerza. Sin embargo, el juego reveló que Darth Vader capturó a otros jóvenes junto con Trilla. Y no hay suficientes datos para sugerir que todos fueron sometidos al mismo proceso. El juego comienza a proporcionar una explicación para este misterio, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta.

Es importante tener en cuenta que esto no es canónico, porque se confirma que el bebé sensible a La Fuerza en The Mandalorian tiene más de 50 años y que su raza aparentemente envejece a un ritmo más lento que la mayoría de las especies. Eso significa que este niño sensible a La Fuerza en realidad nació antes que Palpatine incluso se convirtiera en Canciller de la República en Episodio I – La Amenaza Fantasma, en el año de fecha 7940CRC. También significa que Baby Yoda ha vivido los tiempos oscuros del reinado del Imperio e incluso la Guerra Civil Galáctica. El origen de Baby Yoda, por lo explicado arriba, es un mega misterio. Una teoría sugiere que Baby Yoda fue creado por el mismo Palpatine, clonado por los kaminoanos del propio ADN de Yoda y rescatado de las garras de Palpatine por fuerzas desconocidas. Si ese es el caso o no, es seguro que el Imperio adquirió a Baby Yoda en algún momento u otro, simplemente porque han sido capaces de activar un llavero de seguimiento para las señales biológicas de este bebé. Sin embargo, de alguna manera, Baby Yoda se escapó de las garras del Imperio, protegido por una misteriosa milicia.

Todo esto lleva al año 7990CRC, una década después de los eventos de Return of the Jedi y al escenario de The Mandalorian. Es importante tener en cuenta que en este punto de la línea de tiempo el Imperio realmente debería haber caído. Según Aftermath de Chuck Wendig, todas las fuerzas imperiales restantes se habían reunido en los cielos sobre el planeta Jakku para una desesperada última resistencia contra la Nueva República. A raíz de esa derrota, el puñado de sobrevivientes había huido, retirándose a las Regiones Desconocidas. La Nueva República había estado tan convencida de que la amenaza había terminado que realmente había comenzado a desarmarse. Pero The Mandalorian sugiere que un remanente Imperial todavía está operando en las sombras de la galaxia esparcido por el exterior, cautelosos de exponerse y contratando a cazadores de recompensas para que hagan sus trabajos. Incluso puede haber un puesto avanzado imperial en Tatooine, dado que los cascos de Stormtrooper vistos en el episodio 5 de The Mandalorian parecían nuevos. Esto parece contradecir la idea que el Imperio se había retirado a las Regiones Desconocidas y se había reagrupado allí convirtiéndose en la Primera Orden, planteando la posibilidad que sea otra facción, y el hecho de que todavía estén cumpliendo los objetivos de Palpatine sugiere que pueden ser leales. Unido a esto, vale la pena señalar que en The Rise of Skywalker reveló que Palpatine había sido una presencia sombría en la galaxia durante años, seduciendo personalmente a Kylo Ren al Lado Oscuro. Este bien podría ser otro de sus planes.

Pero, entonces, ¿por qué Palpatine querría a Baby Yoda? La razón más probable es que el Emperador podría considerar este un cuerpo perfecto para habitar, dado el claro poder en La Fuerza del pequeñín verde. Se sabe, canónicamente, que los Sith poseen un poder llamado Transferencia de esencia que permite que su espíritu se mueva de un cuerpo a otro. Sin dudas, el Emperador estaría fascinado con la idea de habitar un cuerpo tan fuerte en La Fuerza como el del Maestro Yoda o uno de su especie. Otra alternativa, por supuesto, es que Palpatine tenía la intención de reconstruir Los Inquisidores para crear agentes del Lado Oscuro que podría usar contra Luke Skywalker y el Jedi que intentaba entrenar en este momento. Eso establecería un buen hilo de continuidad entre Fallen Order, The Mandalorian y The Rise of Skywalker y apelaría al ego del Emperador: tener un ser similar a Yoda como su esclavo.

La teoría no es mala y, encima, hay tiempo para que se desarrolle, ya que The Mandalorian parece tener muchísima tela por cortar aún. Y eso es lo que más celebramos.