¿Por qué podría haber una temporada 9? – Game of Thrones

Vamos a entrar en terrenos conspirativos aquí, así que procedan con cuidado… ¡y no nos odien! El final de Game of Thrones dejó descontento a no menos del 70% de los fans de la serie. Las decisiones de los guionistas sobre el destino de cada personaje fueron rechazados por muchos de los espectadores, y el episodio final no se sintió como el cierre de la historia, sino más bien que varias cosas quedaron inconclusas. A raíz de la terminación del show, mucha gente comenzó a comparar este cierre con los de Lost y Breaking Bad, las dos series que están en la misma liga que GOT, tanto en popularidad como en calidad. En estos dos programas, más allá de que a uno le haya gustado o no cómo terminaron, el episodio final fue realmente un cierre de las historias que se venían contando.

En Breaking Bad murió Walter, su familia comenzó una nueva vida, Jesse escapó y todos sus secuestradores murieron. Si bien la historia podría continuar con Pinkman como protagonista, no hubiese sido lo mismo. Además, toda la serie se centró en el señor Heisenberg, no tenía sentido continuar el show sin él. Lost tuvo el final más polémico de la historia de la televisión. Algunos lo amaron y otros tantos sintieron que desperdiciaron años de su vida mirando el espectáculo. No obstante, no hay duda alguna que eso fue un cierre. Nada más podría haber seguido a ese último capítulo. Game of Thrones, en cambio, dejó varias cosas que, además de ser poco satisfactorias, nos dan a creer que una nueva temporada puede surgir a partir de The Iron Throne.

Comencemos con el hecho de que dejaron un dragón adulto sin dueño volando por todo Westeros. Pequeño detalle, ¿no? Drogon tomó el cadáver de Daenerys, quemó el trono de hierro, perdonó a Jon y se fue. No sabemos a dónde, ni con qué motivo se llevó a Dany. Una de las teorías que anduvo dando vueltas estos días es que él podría habérsela llevado a Essos, específicamente a Asshai, donde hay una sacerdotisa roja que podría resucitarla. En Juego de tronos, Melisandre, quien es de Asshai, pudo traer a la gente de entre los muertos a través de El Señor de la Luz. Podría decirse que era una de las personas más poderosas de Westeros, pero murió después de ayudar a derrotar al Rey de la Noche. Si otra persona con tal habilidad existiera en Essos, posiblemente podría traer a Daenerys de la muerte.

Por otra parte, tenemos a Jon, a quien su herencia Targaryen no le sirvió de nada. Fue desterrado de Westeros y se unió a los salvajes y, según las órdenes de Bran, no podrá poseer ninguna tierra, ni tener hijos. Es decir, comenzó siendo un bastardo desterrado, conoció su verdadera historia, fue el centro de la historia durante siete temporadas, y al final volvió a ser un bastardo desterrado. ¿Qué más podría pasar con Jon? Pues bueno, podría regresar a Westeros por alguna razón en particular (un golpe de estado contra Sansa, por ejemplo) y ahí se desataría una guerra entre quienes intentan defenderlo y quienes tratan de matarlo. Otra de las opciones es que él y los salvajes se conviertan en los nuevos white walkers, no literalmente, claro, ya que ese tipo de magia (suponemos) ya no existe, pero sí en cuanto a formar un ejército para tomar Westeros y reinar bajo sus propias reglas. En definitiva, cualquier otro final para Jon estaría mejor, ya sea una muerte épica o él quedándose con el Trono.

Por otro lado, también está el factor Arya, quien se fue a investigar el Oeste de Westeros y muchos especularon podría ser el principio de un spinoff. Si bien el cierre de la historia de ella no tiene nada de malo, que se vaya a descubrir un lugar completamente nuevo en el final de la serie suena algo extraño y ciertamente deja abierta la puerta para que sucedan un montón de cosas. Por último tenemos a las historias que pareen tener un cierre más definitivo como las de Sansa, Yara, Bran, Tyrion, Sam, Bronn, Davos, Brienne y compañía. Todo parece comenzar a estar tranquilo, a tener cierta estabilidad, en King’s Landing y Winterfell, pero si algo aprendimos del programa, es que los momentos de paz son sólo la calma antes de la tormenta. Al fin y al cabo, Bran fue elegido por los hombres más poderosos de Westeros, pero las cosas entre ellos no quedaron muy bien y solo hace falta una chispa para que se desate un incendio.

En definitiva, ¿vamos a tener una temporada 9? Por lo que sabemos hasta ahora no, pero este último capítulo de Game of Thrones se sintió tan raro que me lleva a pensar que en el futuro podríamos ver al menos una secuela. Muchas cosas quedaron inconclusas y se podría seguir trabajando en varias de las historias actuales. ¿Cuando George R. R. Martin termine de escribir los libros tal vez? ¡Eso esperamos!