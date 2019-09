¿Por qué Street Fighter?

¿Ya vieron IT: Chapter Two? La siguiente nota no es necesariamente un spoiler, pero sí incluye una escena peculiar del filme, así que podría arruinarles la sorpresa, en especial si son gamers.

Aunque totalmente ausente en la novela (que sucede en otra línea de tiempo) y la adaptación anterior, en la reciente IT: Chapter Two se incluye un flashback en el que Richie (Finn Wolfhard) da una leve pista sobre su sexualidad, cuando aparece jugando el popular videojuego de peleas Street Fighter en un arcade de Derry.

Las cosas se ponen difíciles cuando, al tratar inocentemente de retener al primo del bullie Henry para que sigan jugando, es acusado de “marica” (estamos usando la expresión usada en el filme y aquella época) por el grupo de chicos abusivos. Posteriormente, un Richie adulto vuelve a lidiar con el resucitado Pennywise, quien lo amenaza usando justamente el recuerdo de ese evento… ¡incluso menciona Street Fighter!