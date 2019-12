1 . Críticas

Desde que el programa se subió a Netflix, obtuvo una nueva generación de espectadores que han sido muy críticos con los temas del programa y cómo son enfrentados por los protagonistas. Si bien está claro que la escritura no tenía la intención de ser maliciosa, hay muchas cosas que podrían ser malinterpretadas en la actualidad.

Claro, lo que no se tiene en cuenta es que este fue un show creado en los 90, donde la conciencia sobre los temas LGBT, el feminismo y demás no estaban sobre el tapete. Juzgar un programa de hace más de dos décadas con la visión que tenemos hoy es, cuanto menos, injusto, pero no podemos ignorar que hay una gran cantidad de gente a la que le parece ofensivo y una reunión actuaría como un claro recordatorio de este hecho.