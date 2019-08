¿Por qué vale la pena hacer una petición para que siga este anime?

Por eso, y como informamos hace algunas semanas, David Production decidió pausar la transmisión de uno de sus primeros episodios de Fire Force (Enen no Shouboutai) y posteriormente decidieron censurar –al parecer de forma temporal– al menos algunos de los episodios, en lo que las cosas se enfrían un poco… Pero el punto es, ¿vale la pena ver este anime? Veamos.

La tragedia de Kyoto Animation causó mucho dolor para todos los adeptos al anime, y como suele suceder, llega a haber temas sensibles no intencionales en producciones paralelas a la vida real.

La sinopsis de Fire Force describe: Tokio se encuentra bajo un extraño fenómeno: ¡la gente entra, sin remedio, en combustión espontánea! Aunque, afortunadamente, hay un equipo a cargo de mantener a raya este particular infierno… ¡La Brigada Antiincendios, que, además ahora cuenta con un nuevo miembro, Shinra , un adolescente de sonrisa perturbadora, poder curioso y cuyo objetivo es convertirse en un héroe!

Era de esperarse que los estudios David Production –famosos por las adaptaciones de JoJo’s Bizarre Adventure y Captain Tsubasa– no iban a quedarse atrás de la creación del mangaka Atsushi Ōkubo, ofreciendo un anime de altísima calidad y sorprendente diseño de personajes, animación y secuencias de acción.

Es cierto que hay tomas fijas y “secuencias flojas” que no alcanzan de sempiterna calidad de sagas como Attack on Titan o My Hero Academia, pero en general, es una delicia cada episodio.