¿Por qué ver esta nueva serie del catálogo de Netflix llena de suspenso y fantasía? – The A List

Sabemos que, a pesar de estar rodeado de decenas de series, a veces te resulta difícil elegir qué ver. Para ti, que estás indeciso y que encima eres amante de las series de fantasía (realmente no abundan, ¿no?), les traemos 6 razones para ver The A List , una serie británica poco conocida que recientemente fue agregada al catálogo de Netflix y que ciertamente debes ver.

1 . La historia

The A List cuenta la historia de un grupo de chicos que van a un campamento de verano. Todo parece ir bien hasta que de la nada aparece una chica nueva, Amber. A todos los chicos parece que les agrada Amber excepto a Mia; entre ellas dos comienza una rivalidad: Mia es la única que se da cuenta de que Amber no es una chica normal. ¿Tiene poderes? Además, los chicos del campamento se convierten es seguidores de Amber y parece que no pueden abandonar la isla.

La trama puede parecer muy juvenil e inclusive comparada con Lost, pero dedícale su tiempo a esta nueva serie y verás que no te arrepentirás.