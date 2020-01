¿Por qué ver The Mind Explained? – The Mind, Explained

Casi siempre estamos conscientes del contenido de películas y series que Netflix tiene para nosotros. Más de uno no me dejará mentir que cuando no tenemos qué ver vamos al apartado de tendencias y dejamos que nuestra percepción se encargue de elegir al momento. Dentro del vasto contenido que la plataforma se nos ofrece se esconde una joya de documental que todos deberíamos de ver: The Mind, Explained .

En este artículo te dejamos las razones para no dejar pasar esta interesante forma de ver cómo funciona nuestro inconsciente y por qué somos susceptibles a ciertos problemas que a veces otros no.

The Mind, Explained compila 5 episodios de no más de 30 minutos en los que vemos de manera muy interesante explicaciones sobre el funcionamiento del cerebro con entrevistas a expertos, ilustraciones e incluso recopilaciones de películas que lo hace atractivo, manteniendo el interés en todo momento.

1 . Educa y entretiene

2 . El tabú quedó atrás

3 . No estamos solos

Cada día que pasa nos alimentamos de conocimiento sobre la salud mental; no es malo ir a terapia, no es malo decir que no podemos hacer algo y no es malo pedir ayuda cuando la necesitamos. The Mind, Explained crea empatía al incluir miedos en los que más de uno se podrá sentir identificado, diagnósticos de ansiedad o enfermedades crónicas en los que cada paciente pensó que jamás encontraría una solución a sus pesares.