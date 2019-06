No todo es Neon Genesis Evangelion (y menos sin esas 26 versiones de Fly Me to the Moon que nos negó Netflix). Pero si la aclamada serie anime de Hideaki Anno fue su bautismo de fuego para introducirlos al increíble mundo del anime, quizás sea tiempo de relajarse y visitar otro de sus muchos géneros: el kodomo (anime infantil o familiar).

Heidi, la niña de los alpes tomó por sorpresa a México y América Latina cuando, tras grandes esfuerzos del productor mexicano Carlos Amador y un estupendo doblaje latino, se trajeron a nuestro continente los 52 episodios de Heidi en 1978, 4 años después de su emisión y éxito en Japón.