Por todas estas razones debes ver la nueva serie coming of age de Netflix – I Am Not Okay With This

Netflix tiene una nueva serie de y para adolescentes y sí, aunque tal vez parezca demasiado, que ya hay otras así, creemos que deberías darle una oportunidad. Si quieres saber porqué deberías ver I Am Not Okay With This, continúa leyendo y te daremos nuestras razones.

1 . Es hermana de Stranger Things y TEOFTFW

Los productores de Stranger Things y el director de The End Of The F***ing World se unieron para dar a luz I Am Not Okay With This. Si esas dos series te gustan, no hay chaces de que no disfrutes de esta.

2 . Charles Forsman

I Am Not Okay With This está basada en una novela gráfica del mismo nombre creada por Charles Forsman. ¿Quién es él? El mismo que creó TEOTFW.

3 . Carrie

Si te gustan los clásicos de terror, seguramente eres un fan de Carrie. I Am Not Okay With This le debe mucho al film basado en la obra de Stephen King, no deberías perdértelo.

4 . Sophia Lillis

La joven de 18 años oriunda de Nueva York que nos sorprendió gratamente en la versión de Andy Muschietti de It y en la miniserie Sharp Objects es aquí la protagonista indiscutible. Lillis interpreta a Sydney Novak, una chica algo retraída, con un dolor y un enojo escondidos, a la que empezarán a pasarle cosas raras.

5 . Wyatt Oleff

Otro de los niños de It se metió en las filas de I Am Not Okay With This. Wyatt Oleff interpreta a Stanley Barber, probablemente el personaje más entrañable de todo el show. Imperdible.

6 . Una historia sobre la identidad

La adolescencia es un buen momento para descubrir quiénes somos, qué cosas nos gustan, cuáles nos enojan, nos duelen, etc. Todo esto es lo que le sucederá a Sydney, quien comenzará a explorar el mundo, descubriéndose a sí misma en el camino.

7 . Superpoderes

Si algo le faltaba a esta serie coming of age para terminar de conquistarnos, es el elemento fantástico: Sydney descubrirá que posee unos poderes telequinéticos bastante incontrolables, dándole el último toque al show para que sea sumamente recomendable.

8 . Episodios cortos

¿Necesitabas algo más para convencerte de verla? I Am Not Okay With This no solo tiene una temporada de solo 7 episodios, sino que estos duran menos de media hora cada uno. Ya sabes lo que dicen… Lo bueno, si breve, dos veces bueno.