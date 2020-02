Por todas estas razones extrañaremos a nuestro caballo favorito – BoJack Horseman

1 . Historias inconclusas

El mismo Raphael Bob-Waksberg dijo que creía que BoJack Horseman podría haber seguido algunas temporadas más, de no haber sido por la cancelación de Netflix. Y, aunque intentaron meter todo en esos 16 episodios, algunas cosas nos faltaron. Hablamos, especialmente, de Gina y Kelsey, quienes representaban una parte muy importante del pasado de BoJack. También, por supuesto, nos hubiera gustado ver más de Hollyhock y su decisión, no solo esa carta.

2 . Una historia de adicción

3 . Crítica social

Lo mismo sucede con la crítica social. BoJack Horseman se metió con casi todos los temas sensibles que se nos puedan ocurrir: abuso, aborto, feminismo, la hipocresía de Hollywood, portación de armas, etc. No hay en televisión shows tan comprometidos como este para mostrar el mundo en el que vivimos con tanta precisión.

4 . Episodios especiales

En casi todas sus temporadas, BoJack Horseman demostró su compromiso con la búsqueda de formas de narrar diferentes. Ya sea a través de un episodio completamente mudo, como Fish Out of Water, un discurrir de consciencia constante como en Stupid Piece of Sh*t, un monólogo de casi 25 minutos como Free Churro o, en la última, un delirio en el más allá de un personaje al borde de la muerte, la serie siempre encontró formas de innovar. Extrañaremos profundamente estos hallazgos.