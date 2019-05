Posible fecha de estreno, elenco y directora de la miniserie – The Falcon and The Winter Soldier

¡Buenas noticias para los fans de estos superhéroes!

Las series del Universo cinematográfico de Marvel cada vez van tomando más forma y el día de ayer se informó que los actores Emily Van Camp y Daniel Brühl están en conversaciones para repetir sus papeles como Sharon Carter y Helmut Zemo, respectivamente, en la serie de Anthony Mackie y Sebastian Stan, The Falcon and the Winter Soldier.

Además, se anunció que Kari Skogland será la encargada de dirigir los seis episodios que conformarán la miniserie.

Skogland es una veterana en la televisión y algunos de sus trabajos incluyen Vikings, Penny Dreadful, Fear the Walking Dead, House of Cards, The Americans, The Walking Dead y más recientemente The Handmaid’s Tale.

Previamente, Stan develó que la producción de la serie comenzará este otoño, por lo que es posible que la serie debute en Disney + en agosto de 2020.

¿Emocionados?