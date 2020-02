Posible ventana de estreno para la serie Resident Evil

¿Qué noticias hay sobre la enigmática serie televisiva de Resident Evil?

Aunque no es información oficial, la fuente es confiable dada su certeza con información sobre la de The Witcher hace unos meses. Redanian Intelligence informó que la producción exclusiva para Netflix a cargo de Constantin Film no solo no tendrá vínculo alguno con la serie de películas -estelarizadas por Milla Jovovich y dirigidas por su esposo Paul W.S. Anderson­– sino que será más apegada a los videojuegos de Capcom.

Pero además de eso, el sitio alega que la primera temporada de Resident Evil constará de 8 episodios de 60 minutos cada uno, y que las grabaciones iniciarán en junio de este año (confirmando locaciones principales en México y Canadá, aunque añadiendo primordialmente a Sudáfrica), con una ventana de estreno para primavera de 2021.

Lo interesante es que el reporte indica que la producción iniciará en abril de este año, proceso que coincide con el estreno del videojuego Resident Evil 3 Remake (2 de abril) y que significaría una catapulta perfecta para promover la serie.