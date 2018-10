¡Bienvenidos a Hogwarts… perdón… al instituto “Salvatore for the Young and Gifted”!

Ya falta poco para que nuestros vampiros favoritos regresen a Mystic Falls y, por tal motivo, EW compartió el primer póster oficial de este spin-off.

Por supuesto, en el centro de la imagen encontramos a Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) mientras utiliza sus poderes para hacer levitar algunos libros. Al lado de ella vemos Alaric Saltzman (Matt Davis) y al resto de los personajes que la acompañarán en esta aventura.

Además de Russell y Davis, Aria Shahghasemi, Benny Boyd, Kaylee Bryant, Quincy Fouse y Peyton Alex Smith, conforman el elenco.

Anteriormente la showrunner Julie Plec develó que Jeremy Gilbert (Steven R. McQueen) y Matt Donovan (Zach Roerig) de The Vampire Diaries, aparecerán en la serie.

Legacies debuta el 25 de octubre por CW.

¡Checa abajo el póster!