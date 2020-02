Póster, tema musical y trailer de Crash! Rakuga Kingdom and Roughly Four Heroes – Crayon Shin-chan

La película número 28 del latoso Shin-chan está por estrenarse en Japón… ¡y ya hay nuevo trailer!

TOHO mostró el avance de Eiga Crayon Shin-chan Gekitotsu! Rakuga Kingdom to Hobo Yonin no Yūsha (Crayon Shin-chan the Movie: Crash! Rakuga Kingdom and Roughly Four Heroes), aprovechando para que los fans escuche un fragmento de “Giga Aishiteru”, el tema principal interpretado por Takafumi Ikeda.