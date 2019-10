Póster y nuevo trailer de Heroes: Rising con más escenas y fragmento del tema musical – My Hero Academia

Como informamos, este sábado se estrena la temporada 4 de la serie anime My Hero Academia… ¡pero no olviden que también está cerca una segunda película!

El sitio oficial de Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- (My Hero Academia the Movie -Heroes: Rising-) reveló un nuevo trailer que incluye nuevas escenas, más personajes y un fragmento del tema musical principal “Higher Ground”, interpretado por sumika: