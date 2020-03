Pósters y fecha de estreno para la quinta y última temporada de #SheRa – She-Ra and the Princesses of Power

Sentimientos agridulces para los seguidores de la nueva serie animada de She-Ra and the Princesses of Power.

Por un lado, las buenas noticias: la quinta temporada constará de 13 episodios y se estrenará exclusivamente en Netflix el próximo 15 de mayo de 2020.

Y lo que es más, ya hay un “primer vistazo” en este par de pósters (vía):