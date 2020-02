Predecimos estadísticamente los ganadores del domingo – The Oscars

La temporada de premios a lo mejor del cine llega a su fin este domingo con la entrega número 92 de los Oscar. Este año las principales categorías están más que definidas, los nominados favoritos han arrasado con los premios, por lo que sería una gran sorpresa si no llegaran a ganar. A continuación analizaré lo que dicen los números de quiénes son los favoritos para ganar una estatuilla sin importar mis preferencias y opiniones de las películas nominadas.

Mis datos, mis estimaciones

En internet hay muchos aficionados a la estadística de estos premios. Se ha vuelto todo un fenómeno tratar de adivinar quién se llevará una o más estatuillas. En mi caso, comencé con las predicciones en 2016 y cada año aumento los datos que utilizo para acertar a los ganadores. Así es como voy refinando mis estimaciones. Podría escribir un artículo más largo sobre las razones por las cuales elegí los premios de mi base de datos, pero ahora solo servirán de referencia. Este año decidí utilizar los gremios que considero los más importantes de cada categoría y los premios que son considerados los más importantes de la temporada como los Golden Globes y los BAFTA. Para que se den una idea, esta es la lista de premios a los que di seguimiento: American Cinema Editors ( Eddie )

American Society of Cinematographers Awards

Annie Awards

Art Directors Guild Awards

BAFTA Awards

Cinema Audio Society Awards

Costume Designers Guild Awards

Critics’ Choice Awards

Directors Guild Of America Awards

Golden Globes

Grammy Awards

International Documentary Association

Makeup Artists and Hairstylists Guild Awards

Motion Picture Sound Editors

Producers Guild of America Awards

Screen Actors Guild Awards

Visual Effects Society Awards

Writers Guild of America Awards Debo aclarar, aunque ya se ve antes, que no consideré los premios que entregan los críticos de distintas partes de Estados Unidos y los premios que al cine independiente como los Spirit Awards y los Gotham. Sin más para comentar en este apartado, dejo debajo mis predicciones en los diferentes títulos y análisis, a su vez, de los competidores de las ternas, marcando su aparición, o no, en diferentes premiaciones. ¡Vamos!

1 . Categorías definidas

Entrando en el tema de las predicciones, las categorías de actores, de director y película extranjera tienen ya un favorito por la cantidad de premios que han ganado en la temporada. Por ejemplo, todos los actores han ganado los 4 premios más importantes: Golden Globes, BAFTA, Critics’ Choice y los SAG. Veamos.

Mejor Actriz – Renée Zellweger (Judy)

Aquí no hay sorpresas, entraron las que tenían que entrar en las nominaciones. Se dice que Awkwafina merecía estar en las nominadas o Lupita Nyong’o por Us, pero las nominadas en esta categoría han estado en la competencia por ese premio en la mayoría de los premios.

Mejor Actor – Joaquin Phoenix (Joker)

Aquí la única sorpresa fue Taron Egerton por Rocketman: ganó el Golden Globe, estaba nominado en los BAFTA y en los SAG y quedó fuera. Frente a esto, Johnathan Price que solo tenía nominación a los Golden Globes y al BAFTA o Antonio Banderas que solo tenía Golden Globes y Critics’ Choice. Sin embargo, fuera de ese circuito, Banderas ha sido nominado en varios circuitos por su actuación en Pain and Glory.

Mejor Actriz de Reparto – Laura Dern (Marriage Story)

Aquí sí hay controversia: las que no figuraban para ser nominadas eran Kathy Bates por Richard Jewell que solo estuvo nominada a los Golden Globes y Florence Pugh que solo tenía Critics’ Choice y BAFTA. Jennifer Lopez tenía las mismas nominaciones que Scarlett Johansson (3) con la diferencia en que JLo estaba nominada a los Golden Globes y Scarlett a los Critics’ Choice.

Mejor Actor de Reparto – Brad Pitt (Once Upon a Time…in Hollywood)

Aquí tampoco hay sorpresas. Entraron los que tenían que entrar y que estuvieron nominados desde el inicio de la temporada.

Mejor Director – Sam Mendes (1917)

Sam Mendes se ha llevado el premio a mejor director tanto en los Golden Globes, los BAFTA, Critics’ Choice y el más importante que es el DGA dado por el gremio de directores. En los últimos 10 años solo una vez no coincidió el DGA con el premio a Mejor Director de los Oscar, y fue en 2012: el DGA se lo llevó Ben Affleck por Argo y el Oscar lo ganó Ang Lee por Life of Pi.

Mejor Película Extranjera – Parasite (Corea del Sur)

Esta película ha sido todo un éxito esta temporada de premios. Tiene nominaciones para Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, y claro, la joya de la corona, Mejor Película. Tiene MUCHAS posibilidades de ganar Mejor Guión también, lo cual la pone como fuerte contendiente para ganar Mejor Película. Por ahora, tiene asegurada la estatuilla para Mejor Película Extranjera.

2 . Categorías no definidas

Las categorías donde no hay un favorito claro son las de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado. Esto hace que la categoría de Mejor Película tampoco esté tan definida. Aunque todo mundo le apuesta a 1917 como ganadora, lo que es un hecho es que la película no tiene nominaciones de cast y la de guión no la va a obtener. Si gana el premio de Mejor Película será por mérito técnico más que por la historia, y si algo nos ha dejado de lección los últimos ganadores, es que el guión puede hacer la diferencia. Veamos entonces los versus que darán, seguramente, a los ganadores de las siguientes nominaciones.

Mejor Guión Original – Once Upon A Time…In Hollywood VS Parasite

Once Upon A Time… In Hollywood ganó el premio de Mejor Guión en los Golden Globes y en los Critics’ Choice pero quedó fuera de las nominaciones del gremio de escritores, mientras que Parasite ganó el premio del gremio de escritores y el BAFTA. Complicada decisión.

Mejor Guión Adaptado – Little Women VS Jojo Rabbit

Sí, Little Women y Jojo Rabbit están nominadas en los mismos premios para Mejor Guion Adaptado. Sin embargo, Taika Waititi (Jojo Rabbit) ganó el premio del gremio de escritores y el BAFTA, mientras Greta Gerwig (Little Women) solo ha ganado el Critics’ Choice. Sabemos que mucho se ha dicho de la falta de diversidad en los premios, lo que resultaría que Jojo Rabbit sea la ganadora en está categoría más allá de los galardones ya mencionados.

Mejor Película Animada – Disney VS Netflix

Este año Netflix entró a la competencia con Klaus y I Lost My Body. Por su parte, Disney tiene a Toy Story 4 y Missing Link. Hay que considerar que Klaus arrasó con los Annie Awards que premian lo mejor de animación. El año pasado, Spider-Man: Into the Spider-Verse ganó la misma cantidad de premios (7) que ganó Klaus este año. Sin embargo, Toy Story 4 ha tenido más nominaciones y ganado otros premios fuera de los Annie. Está difícil, considerando que no solo los animadores votan por está categoría en los Oscar…

3 . Mejor Película

Esta categoría es la más importante de toda la temporada. El trabajo, los esfuerzos, las campañas: el esfuerzo culmina con el premio a Mejor Película. Todos los miembros de La Academia votan este premio. Comento de antemano que la manera de contar los votos de este galardón es a través de un ranking. A todos los miembros se les pide que hagan rankeen de la película qué mas les gusto a la que menos y se juntan todos los votos separándolos por la cinta que está en primer lugar. Si una ya tiene más del 50% de los votos, es la ganadora. Si esto no pasa, las boletas de la producción con menos votos en primer lugar se reparten en las películas que pusieron como segunda opción y así hasta que una llegue a más del 50%. A continuación, hablaré de las películas que no creo que ganen la más importante de las estatuillas.

The Irishman

A pesar del director y la talla de actores con los que cuenta, probablemente no gane nada. La categoría donde podría tener oportunidad es la de Efectos Visuales, pero lo veo difícil dado que la que ha ganado todos los premios de esta temporada ha sido The Lion King.

Joker

Servirá de poco ser la película con más nominaciones en esta edición dado que todo indica que solo ganará Mejor Actor y Mejor Música Original.

Marriage Story

Una película de la que se habló mucho en redes sociales esta temporada pero que solo ganará Mejor Actriz de Reparto.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit puede llevarse el premio a Mejor Guión Adaptado y Mejor Diseño de Vestuario, y ya.

Little Women

Al parecer, Little Women y Jojo van por los mismos premios en las mismas categorías (Guión y Vestuario), pero no son lo suficiente para ganarse el premio a la Mejor Película.

Ford vs Ferrari

Ford vs Ferrari se podría llevar solamente los premios técnicos de Sonido y Edición superando así a 1917, disminuyendo las posibilidades de la cinta bélica de ganar como Mejor Película.

Parasite

Una película extranjera nunca ha ganado como Mejor Película. Esto ya quita a Parasite de esta lista… Pero ganó la categoría de Cast en los SAG y la triada (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión) y eso puede hacer que nos dé una sorpresa.

Entonces, la ganadora está entre las siguientes y restantes dos…

1917

La favorita. Se llevará Mejor Director y Mejor Cinematografía, pero le falta, como ya hemos mencionado, Guión y Cast. Tomando en cuenta la manera de contar los votos, la competencia estará reñida entre 1917 y la que sigue. No lo digo yo, lo dicen los números…

Once Upon A Time… In Hollywood

Ya se llevó el Golden Globe y los Critics’ Choice. Puede ganar Mejor Película si gana Mejor Guión. Tiene triada (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión), tiene casi ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto y una nominación para Mejor Actor Principal. A su vez, atesora las nominaciones a categorías técnicas.