Pregonar que lo que ha unido la muerte no sea separado por el hombre – Dead to Me

Nadie entra en tu vida por casualidad, eso es lo que nos enseña Dead to me , la nueva serie original de Netflix que se estrenó hace unos días en la plataforma y a la que vale la pena dar una oportunidad.

Sin duda alguna, se puede notar desde la primera escena que las actrices ( Christina Applegate y Linda Cardellini ) tienen un química maravillosa que rara vez se consigue, haciendo que la serie atrape. El reparto que la completa está lleno de varias caras conocidas que vuelven divertido cada momento, por supuesto que algunos serán amados y otros en verdad no querrás verlos ni en pintura.

Algo esencial es el cliffhanger al final de cada episodio que te hace querer unir todo lo que has visto anteriormente, aunque siempre le dan una vuelta inesperada.

Llena de comedia, sarcasmo, burla hacia la muerte, suspenso y sobre todo mucho misterio alrededor de todo lo que paso con el esposo de Jen , Dead to me se ha convertido en una de las mejores series originales de Netflix . Cada capítulo nos tiene en una constante expectativa de no saber qué sucederá después o sobre qué verdad saldrá a la luz; a parte, conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de algunas complicaciones que los personajes van adquiriendo. Durante la serie te vas dando cuenta que no todo en esta amistad es aprendizaje y buenos momentos, más bien, descubres que hay secretos que sobrepasan a Jen y a Judy , porque al final, no todo es lo que parece…

Dead to me tiene todo lo necesario para estar un fin de semana viéndola; su fórmula ganadora es tener 10 capítulos con una corta duración y la química de las actrices que no veía desde 21 Jump street (Jonah Hill y Channing Tatum).

Sin duda alguna Dead to me es una de las series que todos deberían estar volteando a ver. Les prometo que no los va a defraudar, porque se van a divertir y estarán inmersos viendo cada locura que sucede en la vida de Jen y Judy.