PremiosOscar2020: 6 veces que la elección a Mejor Película fue tan moralista como polémica – The Oscars

1 . Forrest Gump sobre Pulp Fiction (1994)

Sí, todos amamos a Forrest Gump . No le quitamos importancia a la actuación de Tom Hanks , para nada, pero ¡ PULP FICTION ! Sí, la cinta de Tarantino fue un antes y un después no solo en su filmografía sino también en la manera de contar a través de la lente y el guión para toda una camada de nuevos cineastas. Mejoró todo lo hecho anteriormente (los diálogos son más filosos que nunca) y agregó nuevas cuestiones.

2 . Crash sobre Brokeback Mountain (2005)

Crash no es una película mala, para nada, es del montón, y punto. Desde su título, Brokeback Mountain nos dio a entender que esto no era broma: que algo se estaba quebrando. Una lástima que quienes votaron no vieron, tal vez, la mejor historia de amor a la Grecia Antigua en tiempo presente.

3 . Dances With Wolves sobre Goodfellas (1990)

4 . Kramer vs. Kramer sobre Apocalypse Now (1979)

¿Cómo que la mejor cinta bélica de la historia (o la segunda… debajo verán otra GRAN cinta sin este premio) no obtuvo el Oscar a Mejor Película? Ok, no estamos locos y por eso jamás diremos que Kramer vs. Kramer podría merecer el premio… pero siempre hay un escalón más arriba, y Apocalypse Now es ese peldaño.

Drogas + violencia + políticamente incorrecta + producción caótica. El resultado fue tal vez demasiado para los votantes. Los entendemos, pero igualmente están en deuda de por vida.