PremiosOscar2020: Los momentos más embarazosos para La Academia a lo largo de la historia – The Oscars

Es imposible que si haces 92 veces lo mismo no te equivoques ni siquiera una vez. Bueno, piensa en un evento que cambia año a año de presentadores y asistentes: ¿hay chance de no fallar? Imposible.

1 . Segregación

Hattie McDaniel fue la primera persona de color galardonada en los Oscar por su trabajo como Actriz de Reparto en Gone with the Wind (1939). Lo terrible es que la sentaron MUY lejos del resto de los participantes, al fondo, todo por discriminación. HORRIBLE ACTITUD.