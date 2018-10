¿Preparados? Hoy vuelve la mejor serie del Arrowverse – Legends of Tomorrow

La entrada de John Constantine en el mundo de Legends Of Tomorrow salda una deuda con un personaje que es muy querido y que cayó en desgracia con su propia serie. Y un poco esa es la esencia de Legends Of Tomorrow: tomar personajes desgraciados de otras series (Sara Lance, Ray Palmer, Wally West, Damien Darhk, etc.) y darles una nueva oportunidad. Además, con la llegada del Maestro de las Artes Oscuras, se abre la puerta a todo un nuevo mundo de villanos que, probablemente, ya no tendrán tanto que ver con los viajes en el tiempo, sino con el mundo mágico. ¿Qué clase de criaturas veremos esta temporada? Algo me dice que tal vez debamos persignarnos un par de veces frente al televisor.

Colaborando con esta noción de dejar atrás la idea original de defender la línea temporal como Amos del Tiempo tiene que ver con la partida de Rip Hunter, quien se sacrificó sobre el final de la tercera temporada para darle una ventaja al equipo que formó. Obviamente, las Leyendas continuarán viajando en el tiempo, pero ya no lucharán contra anacronismos, sino contra criaturas que directamente no pertenecen a este mundo.