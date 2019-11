Preparan atracción temática del Rey de los Kaiju en Japón

Si son fans del Rey de los Kaiju, más les vale comenzar a ahorrar para visitar Japón el próximo verano.

TOHO, Inc. anunció, como parte de los festejos del 65 aniversario de Godzilla, la construcción de una estatua “tamaño real” (unos 120 metros de largo) de la cabeza del monstruo, la cual será parte de una de las atracciones del parque temático Nijigen no More, en la isla de Awaji.