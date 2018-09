Primer avance del revival de Jordan Peele – The Twilight Zone

Hace más de un mes te contamos que el reinicio de la clásica antología de terror y ciencia ficción, The Twilight Zone, estaba a punto de comenzar su producción. Ahora, finalmente tenemos ante nosotros un primer avance de esta nueva versión narrada por Jordan Peele (Get Out).

El ganador del Oscar ocupará el lugar de Rod Serling, creador y anfitrión de la serie original, en el revival de CBS All Access. En el avance se puede escuchar una mezcla de las voces de Serling y Peele haciendo la emblemática introducción.

“Rod Serling era un visionario intransigente que no solo arrojó luz sobre los problemas sociales de su época, sino que también profetizó sobre nuestros problemas”, dijo Peele, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Simon Kinberg (X-Men).“Me siento honrado de continuar con su legado a una nueva generación de audiencias como el guardián de The Twilight Zone“.

Aun no hay fecha de estreno confirmada, pero se espera que la serie debute en 2019.

¡Echa un vistazo al avance!