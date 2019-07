Primer clip de la película anime Ni no Kuni

Level-5 está causando gran expectativa en Japón por la adaptación de los videojuegos Ni no Kuni a película anime.

Esta vez Warner Bros. Japan estrenó un clip donde los protagonistas inician su mágica travesía, demostrando gran calidad y cuidado en la animación y detalles, el hermoso diseño de personajes de Yoshiyuki Momose (The Legend of the Galactic Heroes) y la extraordinaria música compuesta por Joe Hisaishi (La princesa Mononoke).