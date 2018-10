¡Primer teaser tráiler de la nueva serie de Neil Gaiman! – Good Omens

Después del éxito de American Gods, Neil Gaiman se prepara para ver en la pantalla chica una nueva adaptación de sus obras literarias.

Hablamos por supuesto de la serie Good Omens, la cual presentó su primer teaser tráiler durante la Cómic Con de New York.

En el video, podemos ver la amistad de cientos de años entre el ángel Aziraphale (Michael Sheen) y al demonio Crowley (David Tennant), quienes fueron criados entre humanos y les gusta estar en la Tierra. Sin embargo, su vida se ve alterada cuando el apocalipsis se acerca y, por supuesto, ninguno está dispuesto a dejar que eso ocurra.

El elenco además está conformado por David Morrissey (The Walking Dead), Jon Hamm (Mad Men), Michael McKean (Better Call Saul), Adria Arjona (Emerald City), Nina Sosanya (Love Actually) y Ned Dennehy (Peaky Blinders).

La comedia de seis partes debutará en 2019 a través de Amazon Prime Video.

¡Checa abajo el teaser!