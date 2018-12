¡Primer teaser tráiler de la película! – Downton Abbey

¡Estamos muy emocionados de presentarte el primer teaser oficial de la película de Downton Abbey! Así que alista tu mejor traje o vestido porque en septiembre de 2019 estás invitado al hogar de la familia Crawley.

En el video de apenas un minuto y segundos, podemos ver el interior de la casa de los Crawley, seguido por tomas de la grandiosa propiedad, mientras escuchamos al parecer una nueva versión del tema de la serie, “Suite” de John Lunn.

Si bien aún no se deja ver a los protagonistas y no dice mucho de la trama, no podemos evitar ponernos demasiado contentos al ver las locaciones de la clásica serie.

Entre los actores confirmados se encuentran Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Allen Leech, Elizabeth McGovern, y Maggie Smith.

El filme, producido Focus Features y escrito por el creador de la serie Julian Fellowes, llegará a las salas de cine internacionalmente el próximo 13 de septiembre (y una semana después en Estados Unidos).

¡Checa el teaser tráiler abajo!