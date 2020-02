Tal como se puede ver en el avance, la serie no ocultará las partes oscuras de su vida, incluyendo la estricta forma de ser de su padre C.L. Franklin, quien la forjó artísticamente, el cual es interpretado por Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story).

El resto del elenco está formado por David Cross (Goliath, Arrested Development) como Jerry Wexler; Malcolm Barrett (Timeless, Preacher) como Ted White; Pauletta Washington (She’s Gotta Have It) como la abuela Rachel; Patrice Covington (Broadway’s The Color Purple) como Erma Franklin; Rebecca Naomi Jones (The Big Sick) como Carolyn Franklin; Steven Norfleet (Watchmen) como Cecil Franklin; Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals) como Ruth Bowen; Omar J. Dorsey (Queen Sugar) como James Cleveland; Marque Richardson (Dear White People) como King Curtis y Shaian Jordan como Little Re.

Genius: Aretha corre a cargo de Suzan-Lori Parks (Native Son) como showrunner; y Brian Grazer, Ron Howard y Francie Calfo como productores.