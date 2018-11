Primer tráiler de la miniserie de Jamie Dornan y Matthew Rhys – Death and Nightingales

El día de hoy la BBC presentó el primer tráiler de su drama de época Death and Nightingales, donde podemos ver a los personajes de Jamie Dornan (The Fall) y Matthew Rhys (The Americans) peleándose por la atención del personaje de Ann Skelly (Kissing Candice).

Basada en la novela homónima de Eugene McCabe, la serie sigue a Beth (Skelly), una chica que al cumplir 23 años decide fugarse con el encantador Liam Ward (Dornan), para alejarse de su padrastro Billy (Rhys), un terrateniente protestante que limita su existir.

Creada por Allan Cubitt (The Fall), Death and Nightingales es descrita como una historia de amor, traición, decepción y venganza.

La serie, filmada en Irlanda del Norte, contará únicamente con tres episodios. Aunque aún no hay fecha exacta de estreno, todo parece indicar que debutará a finales de este mes por BBC Two.

¡Checa abajo el video!