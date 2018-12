Primer tráiler de la nueva adaptación del clásico de Richard Adams – Watership Down

La BBC y Netflix nos ofrecen un primer vistazo a la nueva versión de Watership Down, la clásica novela escrita por Richard Adams en 1972.

Situada en el idílico paisaje rural del sur de Inglaterra, la miniserie de 4 episodios narra la aventura de supervivencia de un grupo de conejos que, ante la inminente destrucción de su hogar, abandonan la madriguera en Sandleford Warren para empezar una nueva vida en una tierra prometida.

A través de estos personajes, la historia de Adams ofrece una metáfora del comportamiento humano y la sociedad, habiendo sido comparada con Rebelión en la Granja de George Orwell.

Watership Down cuenta con las voces de reconocidas estrellas como James McAvoy, Daniel Kaluuya, Nicholas Hoult, Ben Kingsley, John Boyega, Gemma Arterton, Rosamund Pike, Gemma Chan, Peter Capaldi , Taron Egerton, Miles Jupp, Freddie Fox, Mackenzie Crook, Olivia Colman, Anne-Marie Duff, Rory Kinnear, Tom Wilkinson, Jason Watkins, Craig Parkinson, Henry Goodman, Lee Ingleby, Charlotte Spencer y Daniel Rigby.

La novela es adaptada a la pantalla por Tom Bidwell (My Mad Fat Diary). Noam Murro (300: Rise Of The Empire) dirige los 4 episodios.

¡Echa un vistazo al tráiler!