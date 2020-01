Primer trailer de la nueva película de terror

Orion Pictures transformará este bello cuenta de hadas en una sombría película que llega a los cines el 31 de enero de 2020.

El tráiler nos presenta a Gretel (Sophia Lillis) y Hansel (Sammy Leakey), quienes parecen haber sido exiliados o expulsados ​​de su aldea y ahora deambulan por los bosques para encontrar comida y refugio. Se topan con una casa llena de comida, pero después de conocer al dueño de la casa, todo se torna muy sombrío.

Si bien no hay casas construidas con dulces o gomitas, como en los clásicos cuentos, la historia es bastante similar y la supervivencia es lo que impulsa a Gretel y Hansel. Desafortunadamente para ellos hay muchos otros secretos en esta pequeña casa, varios de los cuales seguramente serán inquietantes.

Gretel & Hansel está escrito por Rob Hayes (Chewing Gum), producido por Brian Kavanaugh-Jones (Upgrade) y Fred Berger (La La Land) en nombre de Automatik y producido ejecutivamente por Sandra Yee Ling y Macdara Kelleher. Osgood Perkins (I Am the Pretty Thing That Lives in the House) dirige el elenco conformado por Sophia Lillis (It), Sammy Leakey, Alice Krige (The OA), Jessica De Gouw (Arrow) y Charles Babalola (Black Mirror).