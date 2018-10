Primer tráiler de la serie animada de Harley Quinn

Los fans del universo DC no podrían estar más contentos con el lanzamiento del primer tráiler de Harley Quinn, la serie animada protagonizada por la maníaca villana y amante del Joker.

En el avance estrenado ayer en la Comic Con de Nueva York, se puede apreciar al personaje de Harley Quinn–interpretada por Kaley Cuoco (Penny de The Big Bang Theory)- recluida en Arkham Asylum junto a Poison Ivy (Lake Bell) y vistiendo su clásico disfraz de arlequín. El cómico tráiler, que cuenta con algún que otro guiño a la franquicia, finaliza con la intromisión de Batman colgando desde la ventana que da a la celda de Quinn.

“Ella simplemente ya no quiere ser la novia de Joker“, dijo Cuoco a Entertainment Weekly. “Ella quiere liderar la manada, algo que considero muy apropiado para los tiempos en que estamos”.

El elenco incluye además a Alan Tudyk (Firefly), Jason Alexander (Seinfeld), Tony Hale (Veep), Chris Meloni (Law & Order), Wanda Sykes (black-ish), Jim Rash (Community) y Diedrich Bader (Batman: The Brave and the Bold) nuevamente prestando su voz al Caballero de la Noche.

Kaley Cuoco también se desempeña como productora ejecutiva

¡Echa un vistazo al video!