Hoy se ha develado el primer tráiler de Devils, una serie de Sky Italia que tiene como protagonista a Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy).

Basada en la novela más vendida de Guido Maria Brera, Devils es un thriller que se desarrolla en las oficinas de un importante banco estadounidense con sede en Londres, en la época de la crisis financiera de 2008.

Dempsey interpreta a Dominic Morgan, CEO de dicho banco. Mientras que Alessandro Borghi (Suburra) da vida a Massimo Ruggero, un joven y apuesto banquero en asenso que termina involucrado en una guerra financiera intercontinental que sacude Europa, y tiene que elegir si aliarse con su mentor o luchar contra él.

El resto del elenco lo conforman Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Roots), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry (Swinging With The Finkels), Harry Michell (Chubby Funny) y Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).

Devils de 10 episodios debutará por Sky Italia en el mes de abril.