Primer trailer del regreso de Paul y Jamie – Mad About You

Sony Pictures Television revelaron hoy el primer trailer del regreso de Mad About You, la serie de 1999 que regresa 20 años después con Paul Reiser y Helen Hunt (ganadora del Oscar por As Good As It Gets).

El regreso de Mad About You traerá a Paul y Jamie Buchman 20 años después del final de la serie original, aunque todavía se ignora si el extraño final de la serie (donde se divorcian) será eliminado, pues… ¡aquí se ven juntos!