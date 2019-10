Primer tráiler oficial de la adaptación televisiva de ‘Alex Rider’

A un año de que Sony diera luz verde a la adaptación televisiva de Alex Rider, por fin se ha develado el primer tráiler oficial.

La serie está basada en las novelas de Alex Rider, escritas por Anthony Horowitz, que siguen a un adolescente común, quien descubre que su tío y tutor lejano lo ha estado entrenando en secreto para una vida de espionaje, enseñándole habilidades que ni siquiera sabía que tenía.

Adaptada por Guy Burt (The Borgias, The Hole), la serie constará de 8 episodios y comenzará con Point Blanc, el segundo libro de la saga de novelas, donde Alex trabaja como agente encubierto “no oficial” del MI6 en una academia correccional para niños ricos.

El elenco está formado por Otto Farrant (Marcella, War & Peace), Brenock O’Connor (Game of Thrones), Vicky McClure (Line of Duty), Stephen Dillane (Game Of Thrones), Ronkẹ Adékoluẹjo (Doctor Who) y Andrew Buchan (Broadchurch).

¡Checa abajo el tráiler!