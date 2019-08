Primer tráiler y fecha de estreno de la tercera temporada – The Marvelous Mrs. Maisel

¡Buenas noticias para los fans de esta comedia!

Amazon Prime Video anunció que la tercera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel debutará el 6 de diciembre y, además, presentó el primer tráiler oficial (que puedes ver abajo).

En la temporada 3, Midge (Rachel Brosnahan) y Susie (Alex Borstein) descubrirán que la vida de gira con Shy (LeRoy McClain) es glamorosa pero humilde, y aprenderán una lección sobre el espectáculo que nunca olvidarán.

Previamente te contamos que Sterling K. Brown (This Is Us) se había sumado a la nueva entrega en un rol desconocido. Además de Brown, Cary Elwes (Stranger Things) y Stephanie Hsu (The Path) serán estrellas invitadas.

La serie ha sido múltiplemente premiada, ganado 8 premios Emmy, 3 Globos de Oro, 5 Critics’ Choice Awards, 2 PGA Awards, entre otros. En la nueva temporada de premios Emmy, la serie ha sido nominada a 20 categorías.