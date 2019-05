Durante los upfronts 2019 de The CW, se han develado dos nuevas imágenes y el primer tráiler de la serie de Batwoman con Ruby Rose (Orange Is The New Black), la cual debutará este otoño los días domingos.

En la primera foto podemos ver a Kate Kane (Rose) en las desoladas calles de Gotham con su icónica motocicleta, mientras que la segunda nos da un primer vistazo a la baticueva y al traje de Batman.

La serie sigue a Kate Kane, una lesbiana y luchadora callejera que debe superar sus propios demonios antes de aceptar el llamado para ser el símbolo de esperanza de Gotham.

El tráiler confirma que Batman no aparecerá en la serie, como se explicó anteriormente en el cruce del Arrowverse del año pasado, el Caballero de la Noche ha estado desaparecido por algún tiempo, dejando a Kate Kane a cargo de Gotham.

Además de Rose, Meagan Tandy (Teen Wolf), Camrus Johnson (Luke Cage), Nicole Kang (You), Rachel Skarsten (Reign), Dougray Scott (Snatch) y Elizabeth Anweis (9-1-1), protagonizan la serie.

¡Checa abajo las fotos y el tráiler!