Primer tráiler y póster de la nueva serie de esta detective – Nancy Drew

¡Por fin una nueva Nancy Drew llegará a la televisión!

Durante los Upfronts 2019, The CW lanzó el póster y tráiler oficial de Nancy Drew que nos adelanta la atmósfera misteriosa y sobrenatural que tendrá la serie, además de presentarnos a cada uno de los personajes involucrados.

La serie se centra en Nancy Drew, una joven de 18 años que planea dejar su ciudad natal para estudiar la universidad. Pero todo cambia cuando una tragedia familiar sacude su mundo. Ahora, Nancy se encuentra en medio de una investigación de asesinato, que podría revelar los oscuros secretos de su pueblo.

Previamente se informó que Scott Wolf remplazará a Freddie Prinze Jr., en el papel del padre de Nancy.

El resto del elenco lo conforma Leah Lewis (Charmed), Tunji Kasim (Nearly Famous), Alvina August (The Chilling Adventures of Sabrina), Maddison Jaizani (Versailles, Into the Badlands, Tyrant) y Alex Saxon (The Fix, The Fosters, Finding Carter).

¡Checa abajo el tráiler y póster oficial!