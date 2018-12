Primer vistazo a Charlotte Hope como Catalina de Aragón – The Spanish Princess

¡Muy buenas noticias para los amantes de los dramas de época!

Tenemos la primera imagen oficial de la ex alumna de Game Of Thrones, Charlotte Hope, caracterizada como Catalina de Aragón para la nueva serie temática de Starz, The Spanish Princess.

La serie seguirá la vida de la princesa Catalina de joven cuando su prometido, el príncipe Arturo, muere prematuramente dejándola a merced de la corte Tudor dividida bajo la amenaza de enemigos extranjeros y cercanos.

Al igual que sus antecesoras, The White Queen y The White Princess, está basada en la exitosa ficción histórica de Philippa Gregory.

De acuerdo al showrunner, Matthew Graham, The Spanish Princess presentará a una Catalina que nunca antes había sido retratada, pues en la mayoría de las historias la encontramos como una mujer “desaliñada y gruñona en el exilio”.

Lo interesante de esta producción, que llegará en 2019, es que se grabó en Inglaterra y España, justamente en propiedades reales habitadas por los Tudor y la propia Catherine.

