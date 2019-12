Primer vistazo a esta conmovedora historia de inmigrantes en Apple TV+ – Little America

La nueva plataforma de Apple lanzó el primer de Little America, una serie inspirada en historias reales presentadas en Epic Magazine.

La serie de ocho episodios le da vida a historias divertidas, cálidas, emocionantes y románticas de ocho inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Como se ve en el tráiler, los recién llegados pronto descubren las maravillas de la vida estadounidense, como los diferentes deportes, las hamburguesas gigantes y mucho más.

Little America, escrita y producida ejecutivamente por Lee Eisenberg (The Office), se estrenará el 17 de enero de 2020 y su elenco está encabezado por Zachary Quinto (Star Trek), Haaz Sleiman (Jack Ryan), Mélanie Laurent (Inglorious Bastards), Shaun Toub ( The Path to 9/11) y Sherlilyn Fenn (Twin Peaks), entre otros.