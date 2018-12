Primer vistazo a Kate y Toby en el próximo episodio – This Is Us

Estamos en el hiatus de midseason de la tercera temporada de This Is Us, pero para calmar nuestras ansias por los nuevos episodios, TVLine develó la primera imagen de dos de los protagonistas: Kate y Toby en el episodio 3×10.

En la foto podemos ver a los futuros padres en la habitación de su hijo mientras se miran en uno al otro en medio de un abrazo. Todo está listo, las paredes pintadas y la cuna bien armada, pero al parecer están preocupados.

Y lo entendemos, su paternidad ha estado plagada de decepciones y es por eso que ambos han estado nerviosos con el nacimiento de su hijo a pesar de que el embarazo de Kate progresa bien.

Los nuevos episodios de This Is Us regresan el 15 de enero por NBC, después del sorprendente final donde descubrimos que el hermano menor de Jack, Nicky, está vivo y no murió en la guerra como pensábamos.

¡Checa abajo la imagen!