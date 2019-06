Primer vistazo a la adaptación televisiva de Fox y Canal Plus – War of the Worlds

War Of The Worlds, una de las dos adaptaciones televisivas que se están desarrollando de The War of The Worlds, la clásica obra de H.G Wells, ha lanzado sus primeras imágenes.

En ellas podemos ver a los protagonistas Gabriel Byrne (Hereditary) y Elizabeth McGovern (Downton Abbey), atrapados en un elevador así como a soldados con armas de fuego listas y un grupo de civiles refugiándose en el sistema del metro de Londres.

Esta adaptación está a cargo de Howard Overman (Misfits), y a diferencia de la historia original, se ubicará en la actualidad, centrándose en los pocos humanos que quedan en la Tierra después de un ataque extraterrestre de dimensiones apocalípticas.

El resto del elenco está conformado por Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif y Guillaume Gouix.

Canal+, Fox Networks Group Europe & Africa y AGC Television, están detrás de este proyecto.

BBC es quien está preparando la otra serie basada en esta misma historia, que según lo anunciado, se establecerá en la época eduardiana de Inglaterra.

¡Checa abajo las imágenes!